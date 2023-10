Il club delle Mamme conto terzi

Si chiama Tammy Kumin è una madre amorevole che, come molte altre madri, risponde alla chiamata di uno dei suoi figli senza badare all'ora, che questa sia di giorno o di notte.

È una madre biologica di tre figli e nonna di sei, e nonostante i suoi settant'anni, si occupa di ogni cosa: dal fare la spesa alla cucina e al bucato.

Tammy non si è fatta problemi neanche quando si è trattato di prendere un volo al mattino presto per Miami per far uscire su cauzione uno dei suoi figli dalla prigione, e ha anche raggiunto il pronto soccorso di New York per stare al fianco della sua famiglia.

E non importa se non è la madre biologica, se i suoi figli hanno bisogno di lei, lei c'è sempre. Nel 1993, l'imprenditrice ha infatti lanciato un servizio di portineria per supportare gli studenti universitari statunitensi e internazionali.

Il servizio costa $10.000 all'anno e offre consegne di cibo, assistenza accademica, prenotazioni di appuntamenti e molto altro ancora. Il team di quattro "mamme" della CSS, con sede in Massachusetts, è disponibile tutti i giorni per supportare gli studenti universitari e le loro famiglie in tutto il territorio degli Stati Uniti, offrendo supporto materno sostitutivo quando i genitori non possono essere presenti.