Arte Vs Inquinamento

Alla scoperta degli eroi dei tempi moderni che si fanno conoscere per il loro impegno nel dare un contributo a diminuire l'impatto della plastica sul pianeta.

Il protagonista di oggi è Eugene Konboye, si tratta di un artista nigeriano, che sta trasformando le infradito di plastica dismesse in ritratti colorati nel tentativo di contribuire a ripulire l’ambiente in un paese in cui l’inquinamento da plastica arrivato a livelli record.

Secondo i dati del governo, infatti, la Nigeria produce ogni anno almeno 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, che in parte finiscono nell’oceano e nei fiumi.

Quello che era iniziato come un compito al college nel 2017, è diventato un lavoro a tempo pieno per Konboye, il cui studio nella città di Abeokuta – nello stato sud-occidentale di Ogun – ora si occupa della formazione di aspiranti artisti che vogliono seguire le sue orme e creare ritratti di infradito.

Le infradito sono le calzature preferite da molti nigeriani e Konboye si rifornisce di materiale soprattutto da discariche e argini dei fiumi.

Nel suo studio disinfetta e lava i suoi reperti prima di tagliarli e incollarli su una tavola per creare un volto su ognuno di essi. Alcuni clienti si recano nel suo studio con fotografie che lui utilizzerà per creare un ritratto personalizzato.