Segnaletica a tutela degli animali

Parliamo di comuni virtuosi in fatto di rispetto e tutela degli animali randagi. Il Comune di Ruffano, in provincia di Lecce, si mobilita per la salvaguardia delle colonie feline e degli animali randagi.

Questo municipio non è nuovo ad iniziative dedicate agli animali abbandonati organizzando raccolte di cibo tra i concittadini con l'iniziativa "riempi una ciotola".

Recentemente ha introdotto una lodevole iniziativa mirata a promuovere la sicurezza stradale e a porre l’accento sulla sensibilizzazione nei confronti degli animali che vagano per le vie del paese.

Attraverso la collaborazione del consigliere con delega alla Sicurezza, Mimmo Lucatelli, sono stati installati dieci cartelli in vari punti del territorio al fine di attirare l’attenzione dei cittadini facendo capire loro quanto sia importante guidare con prudenza per evitare spiacevoli investimenti.

I nuovi cartelli, posizionati nelle vicinanze delle colonie feline o su tratti stradali più frequentati e perciò più pericolosi, ritraggono due cuccioli accompagnati da un messaggio breve ma incisivo: "Anche io ho famiglia".