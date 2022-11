Il talento di Adele torna con “I Drink Wine”

Dopo il grande successo delle hit radiofoniche “Easy On Me” e “Oh My God”, Adele torna con “I Drink Wine”, singolo contenuto nel suo quarto album di inediti intitolato “30”, uscito nel 2021.

Adele, cantante inglese vincitrice di 15 Grammy Awards, con il nuovo singolo ha immediatamente raccolto oltre 200 milioni di stream! “I Drik Wine” sta già diventando un ennesimo singolo da record, per quanto riguarda la discografia della superstar inglese.

Il primo singolo estratto dall'album “30” “Easy On Me” è certificato PLATINO in Italia ed è entrato subito nei record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify. Ad oggi il brano conta più di MEZZO MILIARDO di stream totali! Il secondo singolo “Oh My God” è certificato ORO e anche questo vanta più di MEZZO MILIARDO di stream.

Adele ha vissuto dei momenti difficili nella sua vita privata dopo la separazione dal marito, ma soprattutto dopo la morte del padre, scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro. Un padre rinnegato perché abbandonò la moglie ed Adele a soli tre anni, proprio a causa dell’alcool. In “I Drink Wine” Adele spiega di aver dato l'addio agli alcolici e canta di come, purtroppo, si senta limitata dalle scelte che qualcun altro ha fatto: “Come mai diventiamo entrambi la versione di una persona che non ci piace nemmeno?”.

Adele - I Drink Wine (Official Video)

Durante un’intervista con Oprah Winfrey Adele ha ammesso: “Ho smesso di bere, questo è un ottimo modo per conoscere davvero te stesso. Bere acqua ed essere sobrio affrontando qualsiasi altra cosa”.

Brava Adele! Ci auguriamo che il tuo esempio sia seguito da molti!