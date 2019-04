Il trono di spade: chi si merita la corona?

Sta per ripartire una della serie tv più amate al mondo, l'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, nata dal fantastico mondo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin. Ultimissime, attesissime puntate che sveleranno le sorti di Westeros ed Essos, e se soprattutto se i regni riuniti riusciranno a sconfiggere il Re della Notte. Chi si meriterà la corona? Un recente sondaggio europeo ha stabilito come Daenerys Targaryen, la madre di tutti i draghi, sia la favorita tra gli spettatori. Al secondo posto Jon Snow, 998° Lord Comandante dei Guardiani della Notte e re degli Stark ed al terzo Tyrion Lannister, il piccolo grande stratega Tra i favoriti non manca il terribile Re della notte, votato dagli spettatori che non amano il lieto fine. Subito dopo la crudele e manipolatrice Cersei Lannister, regina dei sette regni. Come dicevamo sarà purtroppo l'ultima stagione per vedere in azione i protagonisti di questa saga fantastica, vincitrice di un numero imprecisato di premi, Emmy, Hugo, Glaad, Saturn e Satellite Awards. Tra re e regine, cavalieri e ribelli, lotta e magia per la conquista del mitico Trono.