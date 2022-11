In Italia la prima autostrada sostenibile

Sarà Italiana la prima autostrada del Vecchio Continente, costruita con un asfalto sostenibile, resistente, sicuro e hitech. La tratta autostradale lunga 250 km che si appresta a diventare green è quella dell’A4 che collega Torino a Milano.

Per realizzare il manto sarà impiegata plastica proveniente da oggetti come giocattoli e cassette della frutta, grafene e asfalto riciclato al 70%. Una svolta che permetterà di ridurre le emissioni di CO2eq del 38,5% e l’impiego di nuovo bitume e aggregati del 40%. La tecnologia applicata per gli asfalti utilizza un processo brevettato e innovativo completamente made in Italy, frutto di ricerca durata sei anni.