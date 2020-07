In vendita la casa della "Carica dei 101"

Tutto nasce dalla fertile mente di Dodie Smith scrittrice che viveva proprio dietro l’angolo di quella casa che ha fatto da cornice al suo famosissimo romanzo.Lei passava tutti i giorni davanti a quella casa rosa mentre portava a spasso i suoi 9 cani dalmata. Uno di loro, il primo si chiamava proprio Pongo, come il protagonista canino de "The Hundred and One Dalmatians".La Smith ebbe l’idea del romanzo quando una sua amica, guardano i suoi cani, le disse: «Quei cani sarebbero perfetti per fare una bella pelliccia», nella mente della scrittrice l'amica prese le fattezze di quella che conosciamo tutti come "Crudelia De Mon", che farebbe paura persino a un leon. Al sol vederla muori d’apprension. Crudelia, Crudelia De Mon.









Certo, ricordiamo tutti il cartone della Disney "La carica dei 101" quando Rudy suona questa canzone al pianoforte e, cantando, scende le scale di quella casa dove poi vivranno i cuccioli di dalmata di Pongo e Peggy, bene quella casa esiste davvero è a Londra nel quartiere di Primrose Hill. Dodie cominciò a scrivere il suo romanzo agli inizi degli anni 50, studiò meticolosamente la storia di quella casa, scoprendo che era stata costruita nel 1847. Vi avevano vissuto tra il 1898 e il 1910 un avvocato e un mago della finanza, tale Harry Newson, con la moglie Elizabeth, poi vi erano i loro amati cani e quattro domestici, composti da due tate, una cuoca e un maggiordomo.















Per tutti quella casa era "Pink House", era quella che nel suo celebre cartone Waly Disnet descriveva come un piccolo appartamento appena sufficiente per uno scapolo, Rudy appunto e il suo cane Pongo. In realtà la proprietà in Albert Terrace di 5 piani ha 8 camere, uno studio, 4 bagni, un giardino anteriore e uno posteriore ed è in vendita, per la prima volta dopo 36 anni a 10 milioni di euro!