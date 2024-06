Infiorata alternativa

Tra le cose curiose di questo week end c'è un'infiorata speciale, in giro per l'Italia ce ne sono tante e spettacolari vengono realizzate solitamente con i fiori freschi.

A San Salvo, comune della provincia di Chieti, in Abruzzo, l’infiorata si fa rigorosamente all’uncinetto. Organizzato dalla locale Proloco, l’atteso evento in programma domenica 2 giugno, in occasione del Corpus Domini, è giunto alla sua quarta edizione.

Quest’anno include 15 nuovi pannelli, che andranno ad aggiungersi a quelli delle edizioni precedenti, di cui 6 realizzati da bambini e insegnanti di diverse scuole.

Ce ne sono poi 3 realizzate dalle parrocchie, altri 3 da varie associazioni, e tanti altri ancora. A ispirare le scuole coinvolte nel progetto sono state le opere di Piet Mondrian, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario dalla morte.