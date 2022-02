Jason Momoa vive nel suo....Camper

Jason Momoa, l'attore hawaiano da poco ha divorziato dalla moglie, l'attrice Lisa Bonet, avvenuta dopo 17 anni di convivenza e due figli Nakoa-Wolf e Lola, annunciata con grande sofferenza. Ha fatto una scelta di vita che lo renda quantomeno sereno. Ha infatti deciso di trasferirsi in un camper, che tiene parcheggiato nel giardino di un amico. Fonti molto vicine al protagonista di Acquaman riferiscono che l'attore "è tornato nel luogo in cui, più che altrove, si sente in pace e a suo agio". Si tiene debita distanza però dalla ex, seppur madre dei suoi due figli rispettivamente di 13 e di 14 anni. Il camper che ha un valore di 750 mila dollari è lo stesso che Jason ha sempre usato al posto degli hotel, quando i set su cui recitava erano lontani da Los Angeles, quindi per lui, una vera e propria casa mobile .

Del resto Momoa è da sempre amante della vita wild, tanto che alla casa di produzione che ha fondato ha dato il nome di Pride of gypsies, "orgoglio zingaro".Tra le motivazioni che hanno messo a dura prova il legame tra Lisa e Jason i cambiamenti di questo periodo pieno di trasformazioni, da qui la decisione di separare le proprie vite con dignità e onestà. In mezzo a tutto ciò, anche le visioni diametralmente opposte sul vaccino. Molto bello il messaggio dove hanno voluto voluto ribadire che: "l’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere. Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore debba prevalere sempre".