L'albero di Pasqua

Per quelli che non avrebbero mai rimesso in cantina l'albero di Natale arriva un assist interessante. La tradizione dell'albero di Pasqua, diffusa in diversi paesi fra cui Austria, Svizzera passando per la Pennsylvania negli Stati Uniti, ma le sue origini vanno rintracciate in Germania.

Nel 1965, Volker Kraft, cittadino di Saalfeld, iniziò ad appendere delle uova sui rami di un melo situato nel proprio giardino.

Per molti anni la tradizione è proseguita, la famiglia di Kraft ha continuato ad appendere una media di 600 uova all’anno, fino a raggiungere le 10.000 complessive, tutte dipinte a mano o lavorate all’uncinetto.

Sebbene il giardino di Kraft sia chiuso dal 2015, il suo melo è ancora oggi il più famoso, ma la tradizione dell’albero pasquale a quanto pare, sembra essere molto più antica, addirittura secolare.

Si presume che in passato, soprattutto nei paesi del Nord Europa, venisse realizzato per accogliere l’arrivo delle fioriture primaverili, celebrando così la rinascita della natura.