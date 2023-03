La Banca della Parrucca

La solidarietà ha tante forme, parliamo della ‘Banca della parrucca’ una vera e propria catena di solidarietà attraverso la quale le parrucche, donate da chi non ne ha più bisogno, vengono messe gratuitamente a disposizione di altri pazienti che per motivi economici non possono permettersele.

La perdita dei capelli provoca nei pazienti oncologici un ulteriore trauma psicofisico che va ad aggiungersi a un percorso già costellato da difficoltà e preoccupazioni. Molto spesso, le parrucche hanno un costo che non tutti possono permettersi.

In aiuto dei malati in difficoltà economiche arrivano le banche della parrucca o la banca dei capelli, dove chi ne fa richiesta può prendere in comodato d’uso gratuito una parrucca, un copricapo o altre soluzioni personalizzate, con il solo vincolo di restituirla al termine dell’utilizzo.

La parrucca viene quindi raccolta, sistemata e igienizzata prima di essere destinata ad altre pazienti. Ricordiamo che è possibile attraverso la banca dei capelli donare i capelli, lo possono fare singole persone o parrucchieri.

In Italia esistono già diverse realtà che supportano le persone che stanno affrontando la chemioterapia.