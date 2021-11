L'importanza dei piccoli gesti nel nuovo singolo di Carmen Consoli

Carmen Consoli torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Qualcosa di me che non ti aspetti”. Un sound che ricorda un po' gli Anni ’60 ed è un po' country e un po' elettronico, ma sempre in pieno stile Carmen Consoli!

"Qualcosa di me che non ti aspetti" parla dell’importanza di rimettersi in gioco, di affrontare i problemi che questo mondo pieno di divisioni ci consegna, ricominciando proprio dalle piccole cose di tutti i giorni.

E' proprio un invito, quello di Carmen Consoli, a darci una seconda chance, ad avvicinarci, ad ascoltarci e ad aprirci nei confronti di questo mondo carico di problemi.

















Un testo che va molto a fondo, arrivando a toccare le nostre emozioni. Eccolo:





“Qualcosa di me che non ti aspetti” di Carmen Consoli

Se vuoi possiamo riprovare a presentarci



Scommetto che c'è qualcosa in me che non ti aspetti

Nei cieli assolati sfrecciano i caccia americani

Sbrighiamoci allora prima che sia domani





Se vuoi possiamo riprovare ad ascoltarci



Malgrado il frastuono il silenzio il timore degli altri

Tra i piani del centro echeggiano canti africani

Malaika quest'anno Babbo Natale non porterà dolciumi o regali





Forse è troppo presto per decidere se restare o andare

Fuori é ancora giorno spalanchiamo le porte accogliamo l'inverno

Se conosci il freddo puoi apprezzare il calore che è verde in un gesto





Se vuoi possiamo continuare ad ignorarci

Gettando le ombre al largo come si fa coi sassi

La terra è in gran forma dicono illustri sciamani

L'effetto serra è una superstizione da scienziati





Forse è troppo presto per decidere se restare o andare

Fuori è quasi giorno c'è un bel posto giù al molo al riparo dal vento

Se non temi il freddo sarà intenso quel raggio di sole inatteso





Se vuoi possiamo riprovare ad ascoltarci

Se vuoi possiamo riprovare ad ascoltarci







Carmen Consoli - Qualcosa Di Me Che Non Ti Aspetti (Lyric Video)