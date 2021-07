L'invasione dei molluschi

Le olimpiadi di Tokio non hanno solo difficoltà nel fronteggiare le insidie del covid19 ma anche quelle delle Ostriche. La pandemia e il blocco della circolazione navale, ha permesso alla natura molto spesso di riappropriarsi dei propri spazi.

Questo accade anche per le Ostriche che hanno letteralmente invaso l'area dove si disputeranno le gare di Canottaggio della Sea Forest Waterway. Il pregiato mollusco oltre ad essere proliferato in modo “naturale” ed incontrollato, fino ad ora ha provocato danni alle strutture per circa 1,28 milioni di dollari, cifra che ha incrementato la voce riparazioni per le boe frangiflutti. Al momento i molluschi coinvolti nell'invasione sono 14 tonnellate.