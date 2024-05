I quaderni rappresentano la storia dell'Italia a scuola, a Milano c'è un luogo che si è dato il compito di recuperare le nostre memorie scolastiche: è in via Broletto, in pieno centro, ed entrarvi è come fare un viaggio nel tempo alla riscoperta della propria infanzia e di quella di tanti bambini vissuti prima e altrove rispetto a noi.

Il Museo dei Quaderni di Scuola, si può visitare in piccoli gruppi, solo su prenotazione) è l’unico al mondo di questo genere: conserva una collezione di oltre 2.500 documenti, perlopiù quaderni della scuola primaria e secondaria inferiore, scritti con quella grafia rotonda che avevamo tutti da bambini.









Il più antico è un pezzo raro della fine del Settecento 1775, per l’esattezza, e viene dall’Inghilterra, i più recenti sono quaderni scritti a penna nei primi anni Duemila. Oltre ai quaderni italiani, ci sono documenti di oltre 35 Paesi, inclusi Cina e Giappone con i loro ideogrammi, che ci raccontano il mondo visto dai bambini, nella loro smaccata ingenuità, e a ogni latitudine.