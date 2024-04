30 anni di What's Love Got To Do With It

30 anni, sono quelli trascorsi dalla sua pubblicazione. Per festeggiare questa singolare ricorrenza il 26 aprile è uscita un'edizione speciale di un grande classico di Tina Turner, “ What's Love Got To Do With It”.

L'album festeggia infatti il trentennale dall'uscita e per celebrare la ricorrenza è stata allestita una nuovissima suite di album: un cofanetto da 4cd/1dvd con l'album originale rimasterizzato su cd1, mentre il cd2 conterrà una raccolta di editing, remix e acapella.









I cd3 e 4 contengono lo spettacolo dal vivo di Tina al Blockbuster Pavilion nel 1993 rimasterizzato, che può essere visto anche sul dvd insieme a tre video musicali.

Il cofanetto include anche un poster e un libretto di 24 pagine. "What's Love Got To Do With It" venne pubblicato il 15 giugno 1993, ed è stato la colonna sonora dell'omonimo film biografico di Tina Turner ed è diventato disco di platino in tutto il mondo.

L'album include anche la versione di Turner del classico disco dei Trammps "Disco Inferno", una canzone che aveva spesso eseguito dal vivo in concerto alla fine degli Anni Settanta, ma mai registrata prima in studio.