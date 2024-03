"L'Unico Pericolo" per Ermal Meta

“L'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente” cantava qualcuno un po' di tempo fa.

Per Ermal Meta, invece, “L'unico Pericolo” che esiste sembra essere proprio l'esatto opposto: quello di amare ancora, di mettere il proprio cuore in mano a qualcuno, consegnandogli con esso anche la possibilità di spezzarlo.

“La devozione nei confronti di qualcuno porta con sé un pericolo, forse l’unico. E bisogna fidarsi davvero di chi ha l’interruttore del tuo cuore nella sua mano. A volte si tratta solo di fortuna", queste le parole del cantautore nel raccontare il suo ultimo singolo.









Singolo che arriva ad anticipare l'uscita di un nuovo album e l'annuncio del suo tour estivo.

Il 17 Luglio, infatti Meta darà il calcio di inizio ad una serie di eventi live che lo vedranno spostarsi lungo tutta la penisola da Luglio, appunto, fino alle metà di Settembre.

Biglietti già in vendita su Ticket One...”L'Unico Pericolo” è quello di non trovarli più, quindi affrettatevi.