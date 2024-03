Un amore che sa di "Veleno" per Tananai

Dopo un anno ricco di successi che lo ha visto in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023, un doppio disco di platino raggiunto con “Rave, Eclissi”, un quinto posto nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (anch'esso pluriplatino) Tananai è pronto a partire verso il raggiungimento di nuovi obiettivi e muove il primo passo con un singolo “Veleno”.

“Veleno” è il racconto in musica di un amore che chiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male...una storia un po’ tormentata, dalla quale però sembra impossibile allontanarsi.









A firmarla è lo stesso Tananai insieme a Davide Simonetta.

L'apertura di questa sua nuova fase artistica, sarà accompagnata anche da un nuovo tour “Tananai Live 2024”, tour che avrà la sua prima tappa in quel di Jesolo il 2 Novembre e che proseguirà poi con altre 10 date, per chiudersi a Torino il 3 Dicembre.

Un mese intenso di musica e spostamenti, quello che lo attende il prossimo autunno, ma che avrà sicuramente un sapore molto più dolce del “Veleno”.