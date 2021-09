Se state pianificando di fare un viaggio per visitare una capitale Europea corre in vostro aiuto la classifica di Safe Cities Index 2021.









Uno dei parametri fondamentali per un viaggio è la sicurezza individuale soprattutto in periodo di pandemia. Ma quali sono in realtà le città più sicure ? La classifica di Safe Cities Index 2021dell'Economist Intelligence Unit colloca al primo posto Copenaghen. La classifica si basa su alcuni parametri: la sicurezza digitale, quella sanitaria, infrastrutture, sicurezza personale e da poco anche la sicurezza ambientale. Dopo Copenaghen, in coda Toronto, Singapore. Il dato che ha fatto conquistare la prima posizione a Copenaghen è stato l'inesistente tasso di criminalità. Inoltre c'è una grande coesione sociale non ci sono grandi differenze di ricchezza. Questo porta anche ad avere poche discriminazioni e molta unità. Il resto della classifica: Sydney, Tokyo, Amsterdam, Wellington, Hong Kong, Melbourne, Stoccolma.