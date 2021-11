La moto di Fonzie torna in vendita

Sono tante le persone appassionate di memorabilia dedicate alla serie tv che hanno fatto storia.









La concentrazione di quest'ultimi è su una moto che nei prossimi giorni andrà all'asta. Si tratta di una delle motociclette più iconiche della storia della televisione, quella di Fonzie, in Happy Days, tornerà in vendita. Si tratta della Triumph TR5 che verrà battuta all'asta di Bonhams, con una base di partenza tra gli 80 e i 120 mila dollari. Della celebre moto, che fu costruita su misura per Arthur Fonzarelli, venne realizzata da Bud Ekins, un leggendario stuntman di Hollywood, pilota di fuoristrada oramai in pensione e amico intimo di Steve Mcqueen. In tutto, ne furono costruite tre identiche, con tanto di manubrio, sella e parafanghi personalizzati. Una volta terminate le riprese, due sono misteriosamente scomparse. L'altra, invece, ha avuto diversi proprietari, fino ad arrivare alla nuova vendita.