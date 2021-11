Si capovolge con l'auto ne esce illeso, si accende una sigaretta

Se proprio vogliamo dare un titolo alla vicenda, potremmo scomodare il grande Vittorio De Sica, prendendo a prestito il suo "Miracolo a Milano" del lontano 1951. La vicenda che ha visto protagonista suo malgrado di un incidente, un signore anziano mentre era alla guida dell'auto, si è svolta davvero a Milano. Avrebbe potuto avere un finale diverso e drammatico vista la dinamica, ma la Dea Bendata ci ha messo le mani e tutto si è risolto solo con un grande spavento. L'auto dell'anziano ha infatti urtato un altro veicolo parcheggiato e si è ribaltata completamente, finendo con le ruote rivolte verso l'alto.

L'uomo alla guida ne esce miracolosamente illeso e immaginiamo, scrollandosi la polvere di dosso, si guarda intorno e vede una sedia abbandonata sul marciapiede. Emerge l'umarell che è in lui e quasi fosse davanti ad un cantiere, decide di accomodarsi a guardare l'incidente comodamente seduto. Non solo, accompagna il singolare gesto accendendosi pure una sigaretta, mentre attende i soccorsi. Gli stessi che arrivando sul posto, notano la macchina capovolta e piuttosto accartocciata, per via della botta molto forte.

Cosa stesse passando per la testa del guidatore, mentre intento a fumare la sigaretta era comodamente seduto sulla sedia con le gambe incrociate a guardare il suo incidente, non è dato sapere. Forse stava rivedendo la sua esistenza, se stava realizzando che la vita gli stesse offrendo una seconda chance, che lui bruciava fumando.... Ma la cosa che ci auguriamo è che abbia ben chiaro che non capita tutti i giorni di uscire senza un graffio da un incidente mortale.....