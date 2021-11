Si chiama Pierpaolo Spinazzè ma è sicuramente più noto come “Cibo” la sua missione ? Coprire ogni forma di scritta razzista disegnandoci sopra immagini di cibo.









Spinazze’ ha studiato arte e design all’università, ma ha deciso di usare le sue abilità per combattere il razzismo, stanco di vedere tanti simboli di odio che deturpano le mura urbane. La sua attività è iniziata dopo che un suo amico ucciso da un gruppo estremista. La sua opera di copertura è visibile un po in tutto il nord Italia, non sono mancate nemmeno le minacce ma Cibo non si è fatto intimidire e continua in questa sua opera. Spinazze’ crede che il suo messaggio contro l’odio sia più importante che mai, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Interviene sulle segnalazioni dei suoi followers in tutta Italia.