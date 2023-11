La "Ninnananna" di papà Nigiotti

"Potessi darti tutto ti porterei più in alto, dove si tocca la felicità. E giorno dopo giorno, tifare ogni tuo passo mentre ti giochi il meglio che la vita dà. La gente cerca l’impossibile, qui tutti sognano le nuvole, ma dimmi: dove vuoi che vada io senza di te?”

Queste le parole di “Ninnananna”, singolo col quale Enrico Nigiotti ha voluto dare voce all' esperienza più rivoluzionaria della propria vita, la nascita dei suoi figli.

Un pezzo che parla d'amore quindi, ovviamente, ma di un amore sincero, pulito, universale ed incondizionato.









“E' una dichiarazione d’amore a chi proteggerai per sempre senza chiedere nulla in cambio", così Nigio ha definito questo suo ultimo lavoro. Lavoro che porterà anche live l'8 Dicembre, in quel di Roma, per poi spostarsi verso Milano e ancora a Firenze con “Unplugged”, uno show rigorosamente acustico, anteprima di quello che sarà il suo nuovo tour. A salire sul palco con lui, in questa dimensione così intima ed essenziale, altri due musicisti: Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere.