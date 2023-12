Per Jung Kook l'amore è "3D"

Dopo l'esperienza coi BTS ha dato il via alla sua carriera da solista ed i risultati gli stanno dando decisamente ragione.

La hit lanciata insieme con Latto, “Seven”, ha infatti collezionato oltre 235 milioni di stream, facendogli raggiungere la prima posizione della top50 global Spotify. Ora Jung Kook ci riprova con un singolo che ha altissime probabilità di fargli conquistare nuove vette.

Si intitola “3D” e si accompagna alla pubblicazione dell' intero album dal quale anche il brano di cui sopra era tratto: “GOLDEN”.









"3D è una canzone che ti attira prima che tu te ne accorga. Ho pensato che fosse una canzone molto divertente quando l'ho sentita per la prima volta”, queste le parole dello stesso Jung Kook nel presentarla.

Aggiunge inoltre: "Ho sentito un po' di pressione dopo aver ricevuto così tanto amore con 'Seven', ma mi ha anche dato una grande spinta di coraggio per affrontare una nuova sfida. Continuerò a lavorare sodo per continuare a condividere grande musica in futuro".

Il futuro non possiamo prevederlo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, siamo abbastanza certi che non avrà grosse difficoltà a mantenere questo suo proposito e magari a superare persino le sue stesse aspettative.