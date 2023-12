Peggye Gou fa centro con Lenny Kravitz

Un duo inedito, ma di sicuro successo quello composto da Peggy Gou e Lenny Kravitz, che hanno mescolato le loro voci ed i loro rispettivi mondi musicali per dare vita ad un singolo decisamente convincente.

“I believe in love again - questo il titolo del pezzo - è un forte messaggio di positività e speranza che speriamo tutti colgano quando ascoltano la canzone", così Peggye Gou nel presentarlo.

In merito alla collaborazione con Kravitz la cantante ha inoltre aggiunto: "La gente sa del mio amore per la scena dance/house/rave di quel periodo, ma sono sempre stata una grande fan dell'R&B e anche una grande fan di Lenny. Ho ascoltato all'infinito il suo album "5" del 1998 . il mio preferito ,ma tutta la sua discografia è fantastica, assolutamente senza tempo. È entrato in studio e ha trasformato la parte vocale in una magia, scrivendo nuovi testi e creando quell'incredibile riff di chitarra."

Non stentiamo a credere che sia andata esattamente così. Del resto la lunga carriera di Lenny non da motivo di dubitarne, ma in questo brano anche l'impronta della Gou è decisamente riconoscibile e se i risultati saranno anche solo la metà di quelli ottenuti con il suo singolo precedente, la missione potrà dirsi assolutamente compiuta.