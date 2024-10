La porta misteriosa

Guardando il filmato di Google Maps, si ha la sensazione di entrare in un film di fantascienza. In mezzo al nulla, tra ghiacci e distese di neve, nella Queen Maud Land in Antartide con il servizio di Google che racchiude le immagini satellitari da tutto il mondo, compare una specie di porta.

Potrebbe celare una base aliena o qualche base militare misteriosa tipo area 51 e se da lì sbucassero strani esseri non ci sarebbe da meravigliarsi.

C’è chi ha ipotizzato fosse una porta spazio temporale per accedere a un’altra dimensione, insomma le ipotesi non sono mancate. Mentre la fantasia degli utenti è al galoppo però la scienza ci riporta con i piedi per terra.

L'origine della misteriosa "porta" è stata spiegata da una docente di glaciologia dell’Università di Newcastle, sarebbe un iceberg rimasto incastrato in quella posizione e che adesso si sta sciogliendo.

E che quindi crea l’effetto ottico di una porta con un sentiero che conduce al suo ingresso. Non tutti si sono convinti con questa spiegazione e poi agli utenti piace immaginare e creare mistero.