La Radio fa rimanere giovani!

Se in queste ultime ore scorrendo le vostre bacheche sui social avete notato un'infinità di volti invecchiati, sappiate che è tutta questione di "FaceApp", un'applicazione diventata virale nelle ultime ore e che vi permette di vedervi ritratti con qualche anno in più.

Disponibile sia su App Store per iOS che su Google Play per Android, questa app ci permette di utilizzare dei filtri gratuiti tra cui quello per invecchiare.

Vi basterà scattare un selfie e selezionare l'opzione "età", scegliere "anziano" e poi selezionare "applica". A questo punto vedrete comparire come per magia rughe che segnano il viso e capelli grigi.

A questo punto diventa impossibile non condividere il risultato sui social, tentazione a cui hanno ceduto anche tantissimi vip!

Noi invece abbiamo deciso di farvi vedere quanto la radio possa mantenere giovani! ;-)