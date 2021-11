La Trash Library di Raden

A proposito di persone straordinarie oggi vi raccontiamo la storia di Raden.









Si tratta di una specie di Wonder Woman che in un solo colpo da una mano concreta al pianeta e stimola i bambini a leggere. Questa donna speciale ha un “Ape Car” che trasporta una quantità incredibile di libri impilati. Questa sorta di libraia motorizzata vive a Purbalingga, sul isola di Giava in Indonesia. Da oltre 5 anni Raden dice che la sua azione serve per costruire una società interessata alla cultura. Raden Roro Hendarti, questo è il suo nome per esteso ogni giorno con la sua “Trash Library” biblioteca ambulante macina chilometri con il suo carico e raggiunge il villaggio di Muntang per proporre libri in prestito in cambio di immondizia che i ragazzi raccolgono. Per ogni libro riceve in cambio rifiuti di plastica, borse con ogni tipo di rifiuto che avvia ad un corretto smaltimento. Raden avvicina le nuove generazioni alla cultura della lettura ma anche del comportamento sostenibile.