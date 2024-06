Le "Storie Brevi" di Annalisa e Tananai

Li abbiamo visti duettare al concerto di lei su un brano di lui, ma ora Annalisa e Tananai, ci regalano un brano che porta la firma di entrambi.

Storie Brevi, questo il titolo del brano, a distanza di poche ore dall'uscita, aveva già raggiunto il vertice della classifica iTunes dei brani più scaricati in Italia e il suo official visual art video superava 50.000 visualizzazioni su YouTube.









“Quando ho sentito la canzone la prima volta ho pensato a Somethin’ Stupid nella versione di Robbie Williams e Nicole Kidman, oppure a Nick Cave e Kylie Minogue”, queste le parole di Annalisa in un'intervista.

Tananai ha invece aggiunto: “Nella produzione mi sono ispirato al french touch, soprattutto ai Daft Punk, ma anche al rock degli Strokes. Mi sembravano mondi adatti alla voce di Annalisa, potente, raffinata ed elegante”.

Insomma, un mix di generi e di artisti a guidare la composizione di questa Storie Brevi, ingresso ufficiale nel mood estivo per i due artisti pronti a partire con i rispettivi tour in giro per l’Italia.