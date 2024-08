Le tradizioni di Ferragosto

Per Ferragosto in ogni regione c'è una tradizione. Dal palio di Siena ai fuochi d'artificio a Rimini: sono tanti gli appuntamenti di Ferragosto. Il più famoso è sicuramente il palio dell'Assunta a Siena, che si tiene però il 16 agosto. Un appuntamento imperdibile a Piazza del Campo per chi si trova in città.

Se invece siete a Rimini, non perdetevi i fuochi d'artificio sul mare in serata. A Torino, invece, Ferragosto si festeggia con un gran galà nella Reggia di Venaria, con spettacoli, cocktail e fuori d'artificio.

Party sulla spiaggia, invece, a Cefalù (Palermo): tra giochi e spettacoli in musica, qui è possibile festeggiare il Ferragosto per tutta la notte. Feste ed eventi popolari di Ferragosto Immancabili a Ferragosto processioni e sagre.

Scenografica la processione di barche di Santa Maria di Leuca (Lecce). Si tratta di una tradizione religiosa dedicata alla Madonna: la statua della Vergine Maria viene portata prima per le strade del paese accompagnata da fiaccole accese, poi al porto da dove, su una barca, viene accompagnata in mare seguita da altre barche e dalla banda musicale.