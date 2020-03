Leonardo DiCaprio si è sposato?!?!

Se la memoria non ci inganna, prima di questo 2020 Leonardo DiCaprio aveva portato una sola fidanzata agli Oscar, e parliamo di Gisele Bundchen, ed era il lontano nel 2004. Nell'ultima edizione al suo fianco invece c'era la sua fianceè Camila Morrone, per la prima volta insieme in un evento internazionale, al terzo anno di relazione.

Camila, nata a Buenos Aires il 16 giugno del 1997, è figlia d'arte di una top model e di un indossatore che hanno tentato anche la via del cinema. Da qualche anno si è traferita a Los Angeles, a West Hollywood, la zona ben frequentata da colleghe ed amiche celeberrime come Kendall Jenner, Bella Hadid e Hailey Baldwin.





Come dicevamo a febbraio i fans dell'attore erano rimasti sbalorditi nel vedere Camila, sul red carpet prima e all'after-party degli Oscar dopo. E da lì è partito il rumor che si due si fossero sposati pochi giorni prima. Una fonte vicino alla coppia (vatti a fidare degli amici!) avrebbe dichiarato: «Leo e Camila si sono segretamente sposati poco prima degli Oscar. Hanno cercato di mantenere il segreto più che potevano, ma ora hanno deciso che era giunto il momento di dar finalmente la notizia ad alcuni degli amici dello showbiz di Leo, tra cui i suoi collegi di Once Upon a Time a Hollywood. Lo hanno detto a tutti in uno degli after party - e, naturalmente, c'erano molti abbracci, applausi e lacrime di gioia».

In più secondo OK! Magazine, Camila e Leo aspettano anche un bambino! «Gira voce che Camila sia incinta - ha detto la fonte - Camila e Leo vogliono entrambi essere genitori e hanno lasciato intendere che ci stanno provando. Le loro famiglie sono già al settimo cielo».





Però né Camila Morrone né Leo DiCaprio hanno confermato la cosa... dovremo aspettare per sapere la verità. Intanto "Congrats!"