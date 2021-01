Mace, Salmo e Blanco: "La canzone nostra"

Un chiaro riferimento e un omaggio agli anni '90 nel pezzo di Mace, "La canzone nostra", realizzato in collaborazione con Blanco e Salmo. Nel video, girato in bianco e nero, durante il ritornello c'è la rappresentazione di una danza sotto la pioggia, un vero e proprio rito tribale accompagnato dalla musica.

Il brano nasce durante una notte d’estate ascoltando Hiroshi Yoshimura, compositore giapponese degli anni ’80 e il video come scrive Salmo si ispira volutamente a quello di Par-T-One vs INXS per I’m So Crazy (storico mashup di Dj Sergione) e Firestarter dei Prodigy.



"Mi sono innamorato di questa canzone appena ho sentito la bozza, mi sembrava qualcosa di diverso dal resto del sound italiano. Sto cercando di essere imprevedibile e di adattarmi a qualsiasi stile!", racconta Salmo dal suo account Instagram, "ringrazio Mace e Blanco per questo trip”.



La canzone è il primo singolo estratto dall'album Mace OBE che uscirà il 5 febbraio e potete ascoltarla su Radio San Marino!



Ascolta qui Mace, Blanco, Salmo - LA CANZONE NOSTRA