Maneskin in concerto a Las Vegas: la "benedizione" di Mick Jagger

Standing ovation per i Maneskin all'Allegiant Stadium di Las Vegas alle prime note di "Beggin", il brano che ha reso la band famosa negli Stati Uniti e grazie al quale ha ottenuto il disco di platino oltre al record di ascolti su Spotify. Il palco che poco dopo avrebbe ospitato il concerto dei Rolling Stones è stato inaugurato alla grande con 30 minuti di musica rock che ha visto i Maneskin esibirsi anche in italiano.

Pubblico in delirio per una serata di musica e spettacolo meravigliosa. E' lo stesso Mick Jagger ad omaggiare i ragazzi, "Voglio ringraziare i Maneskin", una sorta di benedizione, sembra quasi un passaggio di testimone che vede una delle più grandi band della storia accogliere dei degni eredi sul proprio palco. Forse il futuro del rock. Almeno al momento così sembra, visti i successi e la scalata della Band italiana avvenuta nell'ultimo anno.









Per l'occasione i Maneskin hanno sfoggiato un look tutto stelle e strisce con i colori che riprendono la bandiera americana, una serata di festa che ancora una volta li vede protagonisti come portatori di buona energia.

The Rolling Stones Live in Las Vegas