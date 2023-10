Nuovo singolo per i Thirty Second To Mars

E' uscito il 22 settembre uno degli album più attesi di questo 2023, “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” , ultima fatica dei Thirty Second To Mars.

Arriva a distanza di cinque anni da “America”, disco che aveva letteralmente scalato ogni classifica e delinea un nuovo percorso musicale per la band.

11 tracce in tutto l'album, 11 modi diversi per raccontare un altro capitolo della vita dei fratelli Leto.









"Shannon ed io volevamo fare un album che parlasse di chi siamo ora. Il file rouge del progetto è caratterizzato da valori come ottimismo, celebrazione, vulnerabilità e anche semplicità. Non volevamo tornare con qualcosa di già sentito e penso che ci siamo riusciti”, queste le parole di Jarred in merito.

Dopo "Stuck", arriva un altro singolo, “Seasons”, un invito ad accettare il cambiamento durante le varie “stagioni” della vita condividendo attimi preziosi con le persone importanti, creando ricordi e costruendo relazioni destinate a durare “...whatever weather, if it rain or shine”.