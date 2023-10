Tropico con Cesare Cremonini

Davide Petrella, alias Tropico, è uno dei songwriter più quotati del panorama musicale italiano.

Ha infatti scritto, collezionando diversi dischi di platino, per artisti come Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Fedez, J-Ax, Guè, Marracash, Rkomi, Ghali, Lazza e molti, molti altri.

Stavolta, però, si schiera in prima linea e scende in campo da protagonista con un intero album. “Chiamami quando la magia finisce” e lo annuncia sulle sue pagine social così: “Non ho mai lavorato così tanto ad un progetto come per questo disco, follia pura. Ne scrivo tante di canzoni, ma fino a qui, questo è il viaggio più violento e meraviglioso che mi sia mai capitato di fare. Niente di quello che è successo prima si avvicina, nemmeno lontanamente”.









In merito al primo singolo estratto, “Fantasie”, che vede al suo fianco, stavolta come spalla, Cesare Cremonini, aggiunge: "E’ la prima volta che io e Cesare lavoriamo al contrario, scrivendo insieme da zero una canzone, per un progetto mio quindi. Nel caso di Cesare posso dire che la musica mi ha regalato un fratello vero. Insieme ragioniamo come fossimo band, da quando ci siamo incontrati."

Tropico il 9 Dicembre partirà per un tour invernale toccando le città di Bari, Roma, Bologna, Milano e Napoli (o almeno queste sono le tappe già rese pubbliche).