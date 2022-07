Oggi è il "World Chocolate Day"

Lettura 1.15"

Per definizione “cibo degli Dei” è e resta in assoluto il confort food preferito nel mondo. Il cioccolato continua ad essere una “coccola” a cui ricorriamo per golosità o per risollevare l'umore è stato un ottimo alleato anche nel periodo della pandemia. E' quanto emerge con la giornata mondiale del cioccolato (World Chocolate Day), che si celebra oggi. A vincere lo storico derby tra cioccolato al latte e cioccolato fondente, è Il primo che trova maggiore apprezzamento, mentre il fondente, a parere degli operatori e dei pastry chef resta un punto di riferimento per addetti ai lavori. Essendo un prodotto così diffuso e amato, il cioccolato non poteva avere una sola giornata per i festeggiamenti.

Negli Stati Uniti, per esempio, la Giornata nazionale del cioccolato si celebra il 28 ottobre, mentre per l’Associazione nazionale dei pasticceri degli Stati Uniti la Giornata internazionale del cioccolato cade il 13 settembre. Impossibile, poi, non considerare come Festa internazionale del cioccolato anche il giorno di San Valentino, durante il quale gli innamorati di tutto il mondo si regalano vicendevolmente cioccolatini delle più svariate forme. E non è un caso se il secondo produttore al mondo di cioccolato, il Ghana, ha scelto proprio il 14 febbraio per celebrare la giornata del cioccolato.