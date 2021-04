Perché si hanno gli occhi azzurri

Sono gli occhi più affascinanti insieme a quelli verdi, ma di colore azzurro magari con una intensità più chiara, sono sicuramente tra i più invidiati. Ebbene esiste un’affascinante teoria su questo particolare colore degli occhi che rivela essere un segno particolare. Se vi piacciono gli occhi azzurri, cosa non così rara, oppure li avete voi o qualcuno in famiglia, prendete nota perché stando ad uno studio dell’Università di Copenaghen, tutte le persone che hanno gli occhi azzurri avrebbero in comune, un antenato. E non vuol dire nulla il fatto che tra loro ci siano migliaia di chilometri. Questa particolare tinta dell'Iride sarebbe dovuta ad una mutazione genetica, avvenuta tra 6mila e 10mila anni fa. Prima di tutto ciò gli occhi erano comunemente di colore marrone, o al limite verde scuro.

















La variante azzurra riguarda l’8% della popolazione, vedono meglio nel buio, sono più sensibili alla luce e spesso nelle foto vengono con gli occhi rossi. E tutto questo sarebbe lavoro di un gene presente nei nostri cromosomi che agendo come una sorta di interruttore disattiverebbe il pigmento marrone negli occhi. Il suo nome è "OCA2". Quindi tutte le persone che noi indichiamo come "fortunate" perché hanno gli occhi cerulei sarebbero come parenti a loro insaputa, ovvero legati allo stesso antenato avendo tutti ereditato lo stesso, chiamiamolo, "interruttore" nello stesso punto del loro DNA. Mentre le varie gradazioni che dal marrone vanno al verde, sono tutte dovute al grado di melanina presente nell’iride. OCA2 ha come diluito il marrone, trasformandolo in blu. La scienza conferma quindi che esistono delle caratteristiche comuni che unirebbero tra loro le persone con gli occhi azzurri. E se lo dice la scienza!!!