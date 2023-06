Pianeti in fila

Nel week end ancora uno spettacolo stellare, Sabato 17 giugno potremo osservare un allineamento planetario, un fenomeno piuttosto raro che da la possibilità di poter osservare più pianeti contemporaneamente, in quanto appaiono vicini tra di loro in una piccola porzione di cielo.

Si tratta di un grande allineamento in quanto sono coinvolti cinque pianeti. Come potremo osservare il fenomeno?

Nello specifico si tratta di Saturno, Nettuno, Giove, Urano e Mercurio, che saranno tutti all'interno di un settore di 95 gradi. Tutto accadrà all'alba di sabato, consigliato iniziare l'osservazione circa un'ora prima.

Una curiosità, se Giove, Mercurio e Saturno saranno visibili anche a occhio nudo, almeno da chi si trova in buona posizione, per Nettuno e Urano sarà necessario dotarsi di telescopi o binocoli per poterli osservare agevolmente.

Ricordiamo che si tratta di un avvenimento che non si verifica spesso, visto che il prossimo che si terrà ad aprile 2024, mentre uno più piccolo che coinvolgerà tre pianeti (Marte, Venere e Mercurio) avverrà il 22 luglio.