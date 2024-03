Pirati dei Caraibi 6

Una volta finiti gli argomenti o incipit se volete, basta ricominciare da capo. Accade più o meno così per Pirati dei Caraibi che riparte da zero.

Il sesto film si farà e sarà un reboot dell'intera saga ricordatevi quindi di ripassare la storia. A conferma c'è stata un'intervista del produttore, il leggendario Jerry Bruckheimer che, parlando del futuro di un paio dei suoi franchise di successo, "Top Gun" e "Pirati dei Caraibi" appunto, all'americano ComicBook.com ha anticipato un possibile ritorno ma senza specificare le date soprattutto del primo per gli impegni di Tom Cruise.

Se Bruckheimer quindi sembra intenzionato, ad "aspettare" i tanti impegni di Tom Cruise per un reboot di "Top Gun", per "Pirati", la squadra della Disney pare essere intenzionata ad iniziare da zero e lo farà a cominciare dal cast.