Top Gun 3 si farà

C'era una notizia che i fan di Top Gun attendevano da tempo e, questa, è finalmente arrivata.

Top Gun 3 infatti si farà, e addirittura sarebbe già in fase di sviluppo. All'interno del progetto una presenza di peso, quella ovviamente di Tom Cruise.

Arriva la conferma ufficiale, come si legge su MoviePlayer' Top Gun: Maverick' avrà un sequel che sarebbe già in fase di sviluppo e vedrà anche il ritorno della star Tom Cruise.

La saga di Top Gun diventerà così una trilogia, per la gioia dei fans sparsi in giro per il mondo. Visto l'incasso di 1,4 miliardi al box office globale, ha avuto il merito di rivitalizzare la stagione cinematografica 2022, ricevendo il plauso della critica e del pubblico. La speranza è che il trend positivo si confermi anche col nuovo sequel.