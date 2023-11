Pizza ai bocconcini di serpente

Sulla pizza e i suoi condimenti sono stati fatti molti esperimenti nel corso del tempo, a volte anche spericolati. Sopra a questo impasto leggendario nato in Italia è caduto un po di tutto frutta, nutella, o più attualmente il serprente.

Pizza Hut, la nota catena di pizzerie americana, ha recentemente lanciato sul mercato un nuovo prodotto che ha subito attirato l'attenzione dei consumatori: la pizza con bocconcini di serpente.

Una combinazione di ingredienti insolita è stata realizzata in collaborazione con un ristorante storico di Hong Kong, ed è composta da funghi, prosciutto essiccato e carne di serpente.

L'idea di utilizzare la carne di serpente come ingrediente per una pizza può sembrare alquanto strana, ma in realtà si tratta di una pratica gastronomica non del tutto nuova.

Infatti, lo stufato di serpente è un piatto tradizionale in molte parti del mondo, soprattutto in Asia. Ed è proprio da questa ricetta che pizza hut trae ispirazione.