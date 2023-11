Un semplice saluto può rinsaldare i legami sociali e ha un impatto positivo su sicurezza e benessere: questa una delle motivazioni per cui a Luleå, città nel nord della Svezia, un luogo celebre per l’aurora boreale e un arcipelago di oltre mille isolette, è stata promossa una campagna che "obbliga" i suoi abitanti ad incentivare la socialità attraverso un "Ciao", o meglio un "hej". Per saperne di più, ascolta il reloaded!