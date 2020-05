Proferire in profilassi

Alcuni l'hanno paragonata ad un attrezzo di tortura, altri ad un salvavita necessario, chi la conosceva per via della professione che la imponeva, e infine ci sono quelli che non l'avevano mai vista da vicino, stiamo parlando della mascherina imposta per poter uscire di casa. Ma questo orpello infernale ci impone di parlare in modo diverso, quasi innaturale perché non facendo vedere la bocca diventa un impresa farsi capire. E qui inizia la sfida nella sfida, ossia , la prima di non lasciare spiragli al nemico, il Covid-19 e l'altra comunicare con i nostri simili, a loro volta mascherinizzati. E' partita la tanto attesa e sospirata fase 2, quella che ci consente uno spiraglio di libertà in più ci permette di poter tornare a vedere parenti o meglio, congiunti che fino a ieri era possibile solo vedere attraverso i social. Ma non saranno solo congiunti quelli con cui avremo a che fare, ci saranno anche persone alle quali ci rivolgeremo per svariati motivi ed è lì che viene il difficile ... dobbiamo farci capire. Non è solo una questione di volume, indossare la mascherina porta inevitabilmente ad un ovattatura delle parole che se non ben scandite risultano di difficile comprensione a chi ascolta. Dobbiamo innanzi tutto imparare a guardare negli occhi la persona con la quale parliamo, scordiamo il multitasking in questo momento, concentriamoci solo sulla persona che sta davanti a noi. pensate che stanno valutando le mascherina con una finestrella trasparente sulla bocca per le sedute di logopedia, ma anche per i non udenti e coloro che insegnano le lingue straniere.