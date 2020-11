"Pulp" Christmas for fiction: il duo Travolta-Jackson di nuovo insieme

Sempre bello rivederli insieme, parliamo di John Travolta e Samuel L. Jackson, protagonisti di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, e poi di Basic, film ambientato nello spionaggio militare del 2003, si ritrovano in uno spot di un gruppo bancario americano. L'ironia immancabile dei due che sono anche amici è irresistibile, anche vedere Travolta nei panni di Santa Claus, ma rigorosamente con gilet alla Saturday night fever, cerca online i regali per tutti, scegliendo migliaia di oggetti trash.











Poi come sempre capita al momento di cercare il codice del buono sconto, viene interrotto dal fantastico venditore/Jackson che gli offre il nuovo servizio della piataforma bancaria dedicata proprio per gli acquisti online. Naturalmente i riferimenti al film di Tarantino, come ad esempio la “Bolo tie” presente nel carrello della spesa di Babbo Natale, che casualmente è la stessa indossata da Vincent in Pulp Fiction, così come il capello molto vaporoso di Santa, pettinato in maniera simile a quello di Vincent Vega. Vogliamo parlare della maglietta che recita “Happy Holidays with Cheese”, omaggio ad una delle scene cult di “Pulp Fiction“. Il buon Sam consiglia a Santa un modo per risparmiare e poi gli domanda se il ruolo da consigliere lo redima definitivamente dalla lista dei cattivi. Travolta sornione dice " e tu hai smesso con le parolacce?" e poi dice no, con l'nevitabile finale con le movenze del celebre balletto con Uma Turman.