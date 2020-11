Radiotutti - Puntata del 30 Novembre 2020

In questa puntata di RadioTutti abbiamo avuto il grande piacere di ospitare Nicola Della Valle e Paolo Macina (i Miodio), che ci hanno raccontato la nascita di un progetto che ha riunito 14 artisti della Repubblica di San Marino. Un brano bellissimo che si intitola "Sogno" cantato da San Marino United Artist e che uscirà tra pochi giorni.

RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino, e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale - e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.