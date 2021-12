Puntata del 30 novembre 2021

Una puntata molto divertente questa di novembre, con le imitazioni di Carlo Frisi, un grande artista che nella sua lunga carriera ha lavorato con i più importanti personaggi della TV. Carlo ci ha parlato del suo lavoro e del suo prossimo spettacolo, rispondendo a tutte le domande dei nostri ragazzi.

Anche il nostro Direttore Carlo Romeo ci ha fatto una graditissima visita, per salutarci e ripercorrere insieme a noi le tappe di questo programma che ha già compiuto sei anni.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.