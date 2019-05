Rambo arriva a Cannes

Una sessione speciale al Festival di Cannes il 24 maggio per Sylvester Stallone che presenterà alcune immagini del quinto e ultimo capitolo della saga di Rambo, il veterano del Vietnam che torna sui grandi schermi in autunno (a settembre in America) con "Rambo V- Last Blood". Al Palais des Festival Stallone verrà omaggiato per la sua carriera cinematografica e per l' occasione verrà proiettato il primo Rambo (First Blood) del 1982 di Ted Kotcheff in versione restaurata. Diretto da Adrian Grunberg, nel cast di Rambo 5 con Stallone troviamo tra gli altri anche Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal.

John Rambo, che trascorre una vita tranquilla in un ranch in Arizona, dovrà tornare in azione in Messico per salvare la nipote di un' amica che è stata rapita. Stallone saluta con questo film il personaggio di Rambo, come ha fatto recentemente con quello di Rocky Balboa in Creed II.