"Ricominciamo Tutto" con i Negramaro

Prima volta in qualità di concorrenti sul palco dell'Ariston per i Negramaro che erano invece apparsi come super ospiti nel 2018 e poi di nuovo nel 2021, ma quest'anno, forse per festeggiare tanti anni di carriera, hanno voluto regalarsi l'esperienza della partecipazione vera e propria.

“Ricominciamo tutto”, questo il titolo della ballad rock scritta da Giuliano.









Un inno di speranza, una canzone libera che invita al coraggio di perdonare e perdonarsi, dimenticando i pregiudizi, per poi rinascere rimanendo puri, come la neve. Ad attenderli dopo questa esperienza una serie di appuntamenti live.

La band, infatti, la prossima estate sarà tour, con una prima data il 15 giugno presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Poi il 18 Giugno al Blueenergy Stadium Stadio Friuli di Udine, il 22 Giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 Luglio allo Stadio San Nicola di Bari.