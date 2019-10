Ritorna Willy il principe di Bel-Air

Will Smith sta lavorando per riportare in Tv,"Willy, il Principe di Bel-Air" la serie che lo ha visto assoluto protagonista rendendolo famoso nelle sei stagioni di messa in onda. Stando a quanto riportato sul "The Hollywood Reporter" il principe più "casinaro" dello schermo sarebbe nei progetti di Will Smith, che starebbe lavorando ad un "Spin-Off" della serie prodotto dalla sua casa di produzione, la Westbrook Inc., fresca di nascita, proprio nel 2019 con la moglie Jada Pinkett Smith.





Il progetto sarebbe ancora in fase embrionale quindi non esistono al momento dettagli o indiscrezioni, ma pare che tutto si basi sull'onda della nostalgia alimentata dalla devastante ondata di nostalgia e revival che sta caratterizzando gli ultimi tempi, con il ritorno in tv di serie cult come "Beverly Hills 90210", "Una Mamma per Amica" e "Twin Peaks". Nel frattempo forse per alimentare la sensazione di nostalgia, o semplicemente una strategica mossa per aumentare la nostalgia del suo vulcanico personaggio, l'attora ha lanciato sul mercato una linea di abbigliamento ispirata alla famosa serie televisiva con il suo nome.

Lo spin-off di "Willy, il Principe di Bel-Air" arriverebbe proprio al momento giusto, l'attore è infatti reduce da alcuni film non andati proprio secondo le aspettative, insomma dei flop cinematografici. bisogna anche dire che Smith si è prontamente ripreso con il grande successo avuto da "Aladdin"





e dall'attuale, attesissimo, "Gemini Man" (che lo vede sdoppiarsi in una sua versione ringiovanita digitalmente).

A cui farà seguito l'altrettanto atteso terzo capitolo de "Bad Boys", in arrivo però solo nel 2020.

Il prossimo anno segnerà inoltre il trentennale della serie "Willy, il Principe di Bel-Air", andata in onda per la prima volta nel 1990, quindi è un occasione perfetta per lanciare lo spin-off scritto, interpretato e prodotto da Will Smith.

Prepariamoci a dire "bentornato Principe"