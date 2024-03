Un caffè può rimetterci in forma? E' possibile, accade in Francia in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, SCC France – la seconda più grande società francese di servizi IT – ha lanciato una rivoluzionaria quanto originale iniziativa che unisce la passione per il caffè con lo spirito sportivo.

Si tratta del primo tapis roulant che fa da macchina del caffè, si chiama “Run for coffee”. Questo dispositivo, che promette di rompere la routine delle tradizionali pause caffè, offre ai dipendenti un’esperienza nuova e divertente.

Il principio è semplice e innovativo: salire sul tapis roulant, inserire l’indirizzo e-mail e iniziare la corsa. I partecipanti sono sfidati a percorrere 300 metri alla velocità che desiderano e alla fine della corsa ecco che c’è la ricompensa, vengono premiati con una tazzina di caffè appena fatto.

Ma “Run for Coffee” non si ferma qui, alla fine dell’esperimento, i partecipanti ricevono un’e-mail con il loro punteggio, determinato dalla velocità raggiunta durante la corsa. Un podio virtuale stabilisce una classifica delle prestazioni, aggiungendo un tocco di competizione amichevole tra i colleghi.