Tra gli inconvenienti che possono accadere alla propria auto, in cima a quelli più fastidiosi c'è sicuramente il fatto di tornare al parcheggio e ritrovarsela danneggiata. Un evento molto frequente spesso associato ad un mancata onestà del responsabile che nella maggior parte dei casi non lascia i contatti. Questo costringe a riparare l'auto a proprie spese, ma non sempre questo accade...perchè?

